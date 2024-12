Immo-Branche atmet nach Krisenjahren wieder auf

Immer mehr Einfamilienhäuser auf dem Markt

Zudem macht sich auch ein weiterer Trend in ganz Kärnten bemerkbar. Ältere Generationen zieht es vermehrt in barrierefreie Wohnungen zwischen 60 und 90 Quadratmetern – und dies im städtischen Raum. Was parallel bedeutet, dass aufgrund dessen immer mehr Einfamilienhäuser, die in den 60er- und 70er-Jahren errichtet wurden, auf den Markt kommen.