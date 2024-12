Glücksboten kommen und überbringen Neujahrswünsche

Der im Volkstum fest verankerte Glaube, dass Rauchfangkehrer Glück bringen, rührt daher, dass es früher eine Katastrophe für einen Haushalt war, wenn der Kamin verstopft war oder schlecht zog. Das Essen konnte nicht gekocht werden und es blieb kalt in der Stube. Rauchgasvergiftungen standen an der Tagesordnung. Was tun? Den Kaminkehrer herbeibeordern, den Retter in der Not.