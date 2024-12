Kampcenter im Stadtzentrum fällt nun ins Wasser

Um 2,5 Millionen Euro ist ein riesiges Areal mitten in Zwettl zu haben. Die Pläne für das EKZ, das man in der Planungsphase „Kampcenter“ nannte, sind passé. Einst kostete der Grund deutlich weniger, mit der neuen Widmung erfuhr das Areal aber eine deutliche Wertsteigerung. Jetzt will man ausloten, was auf der Fläche vernünftig ist.