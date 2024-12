Riesenwellen zerstören in Peru und Ecuador Boote

Fischer: „Noch nie so starke Wellen gesehen“

„Wir brauchen die Hilfe der Behörden. Wir haben hier etwa 100 Boote verloren“, sagte ein Fischer gegenüber dem Fernsehsender TV Peru. „Ich bin 70 Jahre alt und habe noch nie so ungewöhnliche und starke Wellen gesehen“, erklärte der Mann. 31 Fischer, die in den Wellen gestrandet waren, wurden am Samstagnachmittag von der Marine gerettet.