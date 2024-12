Klimawandel bedroht unsere Ernährungssicherheit

Wurden in den 1980er-Jahren noch 13 Hitzetage in der Bundeshauptstadt gemessen, so waren es heuer in Wien 52 solcher Tage mit mehr als 30 Grad. Abkühlung in der Nacht suchten viele vergeblich. Im Herbst kam der große Regen mit Überschwemmungen im Nordosten Österreichs samt Todesopfern.