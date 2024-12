Sänger Alexander Eder zeigte sich in neuem Look

Der TVB Stubai Tirol organisierte den Sänger für ein Live-Konzert im Zuge des „Big Family Vorsilvester Festes“ am vergangenen Sonntag. Zwei Stunden rockte die Band in gewohnter Manier die Bühne am Dorfplatz und zog sowohl mitgereiste Fans als auch Einheimische und Touristen in ihren Bann. Ungewöhnlich war der Look von Alexander Eder: Er präsentierte sich zum ersten Mal mit blonden Haaren!