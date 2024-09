Neun Monate harte Diät für den „allerletzten Tanz“

51 (!) Trainingseinheiten allein im Juli

Auch im Musikvideo ist der Bezug zum Boxen gegeben. Der Sänger schlüpft in die Rolle eines Boxers, steigt sozusagen in den Ring. „Ich habe neun Monate lang eine strenge Diät gemacht, mir von Bodybuildern Ernährungstipps geholt und kochen gelernt. Schokolade, Alkohol und Co. war alles tabu. Und ich habe wirklich jeden Tag Sport gemacht, bin tausende Kilometer gelaufen – teils auch mitten in der Nacht – und habe unzählige Stunden im Fitnessstudio verbracht. Allein im Juli habe ich 51 Trainingseinheiten absolviert“, lässt Eder aufhorchen, „es hat Tage gegeben, an denen ich nicht mehr konnte und nur noch Hunger hatte. Doch ich musste es durchziehen, um es mir und allen anderen zu beweisen.“ Jetzt das fertige Musikvideo zu sehen, sei unglaublich. „Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich geweint habe“, verrät Eder.