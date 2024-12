Genauso unterirdisch war die Minusdarbietung Freitag beim 1:6 daheim gegen bisher in Salzburg sieglose Vorarlberger. Dem Meister fehlte es an allem – für diesen blutleeren Auftritt gibt es keine Entschuldigung. Aber die Pflicht, es heute erneut vor eigenem Publikum gegen Schlusslicht Innsbruck viel besser zu machen. „Das war die schlechteste Partie, die wir je gespielt haben. Diese Situation müssen wir wie Profis lösen“, will Oliver David mit seinem Betreuerteam an den richtigen Schrauben kräftig drehen.