Kallan holt souverän Junioren-Staatsmeistertitel

Bereits am 20. Dezember triumphierte der 20-Jährige im Junioren-Weltcup in Winterberg, zuvor hatte er im Nationencup in Oberhof ebenfalls den Sieg eingefahren. Auch bei den internationalen Nachwuchsmeisterschaften zu Beginn des Jahres zeigte er starke Leistungen: Bei der Junioren-EM in St. Moritz gewann er die Silbermedaille, während er bei der Junioren-WM in Lillehammer mit einem vierten Platz nur knapp das Podest verfehlte.