Stefan Kraft: „Es war zweimal wirklich Harakiri“

Kraft zeigte sich zur rechten Zeit in Bestform. Nach vier Podestplätzen in zehn Springen reichte es für den Gesamtweltcupsieger erstmals in diesem Winter für ganz oben. Der Pongauer hatte den Tournee-Auftakt bereits 2014 und 2016 gewonnen, 2021 wurde er in Oberstdorf zudem Weltmeister.