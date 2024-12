Wo man es zu Silvester richtig krachen lassen kann

Der Lauf der Zeit in Gols

Sportlich geht es in Gols zu. Die Silvester-Wanderung ins Weinbaugebiet startet um 13 Uhr bei der Mittelschule, der Silvester-Lauf um 14 Uhr am Volksfestgelände. Nach der Siegerehrung um 16 Uhr kann man nach Neusiedl am See ins Hotel Wende fahren – dem Silvesterball (ab 20.30 Uhr) eilt ein besonders guter Ruf voraus. Mit oder ohne Flugzeug lockt der Flugplatz Punitz am Silvestertag zahlreiche Besucher an. Freilich wird das traditionelle Kesselgulasch serviert.