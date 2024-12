In Ollersdorf hängt weiter der Haussegen schief

Strobl begründete dies in einem Schreiben an die Mitglieder damit, dass Altlandesrat und SPÖ-Gemeinderat Christian Illedits die Obmannschaft übernommen hat. „Eine Person, die es vorzieht, die Arbeit der Gemeinde sowie meine damit verbundene Arbeit ständig in unsachlicher Weise zu kritisieren und damit versucht, unsere Gemeinde und unsere Vereine zu spalten“, so der Ortschef im Schreiben. Illedits weist das zurück: „Ich habe bewiesen, dass ich ein Brückenbauer bin. Wenn, dann spaltet Bürgermeister Strobl mit seiner Vorgangsweise.“