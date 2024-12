„Diese Erinnerungen machen einfach was mit einem“

Den „Sprung“ ins neue Jahr nimmt Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser quasi wörtlich. Vor den Heim-Weltcups im „Big Air“ im Klagenfurter Stadion (4./5. Jänner) und am Kreischberg (10./11. Jänner) gibt’s für Österreichs Freestyle-Queen keine Pause. „Bis Mitte Februar geht’s so gut wie durch, haben wir kaum trainingsfrei“, so die Kärntnerin, die dieser Tage am Kreischberg an der Form feilte. Und sich quasi einen kleinen Wettbewerbsvorteil für das Event dort holte.