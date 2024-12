Heuer weniger Todesopfer auf heimischen Straßen

Am meisten Todesopfer in Niederösterreich

In vielen Fällen enden solche Kollisionen leider mit dem schlimmstmöglichen Ausgang: Im heurigen Jahr kamen bis jetzt bereits 70 Personen bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich ums Leben. Im Bundesländer-Vergleich hat Niederösterreich mit 83 die höchste Anzahl, gefolgt von uns – und der Steiermark mit 60. In Vorarlberg wurden heuer nur sieben Verkehrstote registriert.