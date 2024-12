Geheimplan: Eros Ramazzotti singt bei Hofburg-Ball

Weiterer Star in einer langen Liste

„Mit dem Ball der Wiener Wirtschaft verbinden wir Tradition mit Moderne und schaffen so ein besonderes Erlebnis für alle Ballgäste“, so Walter Ruck, der Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Der nahezu ausverkaufte Ball am 24. Jänner mutiert somit zu einem weiteren Highlight im heimischen Faschingskalender. Allerdings nicht erst seit heuer. Auch in der Vergangenheit konnte man sich mit Stars wie Ronan Keating, Umberto Tozzi, Nena, oder Anastacia schmücken.