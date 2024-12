Schwerer Sturz! Sorgen um Cyprien Sarrazin

Sein wohl größter Herausforderer, Marco Odermatt, hat den Sturz am Bildschirm verfolgt und zeigte sich anschließend schockiert: „Als Athlet will man das nicht sehen. Aber man kann sich in etwa denken, was das gerade passiert“, erklärte er gegenüber „Blick“. Der Schweizer erklärte zudem, dass die Stelle an der Sarrazin stürzte, besonders tückisch sei. „Die Stelvio gleicht einem einzigen Überlebenskampf“, so Odermatt.