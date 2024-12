Nach Sturz-Orgie: Speed-Stars stinksauer auf FIS

Sturz-Orgie in Bormio

Denn Sarrazin war nicht der einzige Fahrer, den die Stelvio an dieser Stelle abgeworfen hatte. Auch den Amerikaner Kyle Negomir erwischte es mit Startnummer 33 an selber Stelle. Unmittelbar nach ihm hebelt es Josua Mettler aus, auch er krachte in das Sicherheitsnetz und musste für weitere Untersuchungen zurück in die Schweiz.