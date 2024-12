Probeführerschein-Besitzer war 73 km/h zu schnell

Mit 173 statt der erlaubten 100 km/h ist ein Probeführerscheinbesitzer am Donnerstagnachmittag auf einer Bundesstraße in Zwettl mit seinem Auto unterwegs gewesene. Das Fahrzeug des 21-Jährigen wurde laut APA von Polizisten vorläufig sichergestellt. Der Mann wurde anschließend wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Dem Lenker aus St. Pölten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, berichte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.