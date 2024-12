Berg wird zur Testzone für Warmwasser-Speicher

Die Fachhochschule Oberösterreich ist mit an Bord, das Energieinstitut der Johannes Kepler Universität, das Austrian Institute of Technology, die Montan-Uni Leoben und das Team Baugeologie und Tunnelbau des Ingenieurbüros Laabmayr & Partner – sie tüfteln gemeinsam an der Energiespeicher-Innovation. Erforscht, erprobt und untersucht wird dabei die Möglichkeit einer großtechnischen Wärmewasserspeicherung in Schacht-ähnlichen Hohlräumen, sogenannten Kavernen, in einem Felsgestein.