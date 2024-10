Linz erhält eine 500 Meter lange Eislaufstrecke

Derzeit wird am Freigelände des Linzer Parkbads fleißig gearbeitet. In den nächsten Wochen entsteht hier eine 500 Meter lange und drei Meter breite kurvige Eislaufstrecke. Das neue Outdoor-Highlight wird am 30. November 2024 eröffnet, wird im Eintrittspreis „Eislaufen“ inbegriffen sein und das bestehende Eislaufangebot vor Ort ergänzen.