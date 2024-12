Am Zauberberg: „Daheim zu fahren liegt mir!“

Das soll auch am Samstag beim Riesentorlauf am Semmering, rund eineinhalb Autostunden von ihrer Heimat Frauental, so sein. „Ich freue mich. Das letzte Mal vor zwei Jahren bin ich hier erst von einer Verletzung zurückgekommen, jetzt kann ich performen“, sagt die 26-Jährige, die über den Zauberberg weiß: „Es gibt kein Weltcuprennen, bei dem es so flach weggeht, und keinen Mega-Steilhang. Du darfst dir nicht viel erlauben.“ Lieber flach oder steil? „Meine Stärken liegen im Steileren. Das Flache ist ein Manko, aber ich habe super Schritte gemacht, kann auch da stark fahren.“