„Macht keinen Sinn!“ ÖSV-Dame verpasst Heimrennen

Bittere Nachrichten aus dem ÖSV-Lager: Katharina Gallhuber wird am Sonntag in ihrem Heim-Slalom am Semmering nicht am Start sein. Die Niederösterreicherin muss wegen seit Mitte November anhaltender Knieprobleme für den Weltcupbewerb passen und legt eine zweiwöchige Pause ein.