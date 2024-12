Weihnachtsferien bleiben mild, nass und sonnig

Der Stefanitag zeigt sich von seiner sonnigen Seite. In ganz Österreich treten nur vereinzelt dichtere Wolken auf. Großteils bleibt es jedoch trocken. Vor allem im oberösterreichischen Donauraum, im Flachgau, im Rheintal und in der Obersteiermark setzt sich die Sonne durch. In 2000 Meter Höhe hat es zu Mittag zwischen plus zwei Grad am Schneeberg und plus sieben Grad am Arlberg. Im Flachland klettern die Temperaturen auf höchstens fünf Grad.