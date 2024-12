Auf Schneefall folgt Sonne, Lawinengefahr steigt

Auch der Rest der Woche wird zum großen Teil sonnig. Am Donnerstag bleibt es in sonnigen Hanglagen zwischen 1000 und 1500 Metern warm mit bis zu fünf Grad, weiter oben gibt es Tiefstwerte von bis zu minus zwölf Grad. Am Freitag dürften bis auf den Frühnebel in einigen Tälern lediglich ein paar Schleierwolken am Nachmittag den klaren Himmel trüben. „In sonnigen Hanglagen mittlerer Höhe und auf den Bergen wird es ausgesprochen mild für diese Jahreszeit“, so die Geosphere Austria.