Fix: Giro d‘Italia 2025 beginnt in Albanien

Der Start erfolgt in der westalbanischen Küstenstadt Durres. Für die Profis warten dann 164 Kilometer mit knackigen 1.800 Höhenmetern in die Hauptstadt Tirana, wo noch ein zweimal zu befahrener Rundkurs ansteht. Gleich am nächsten Tag müssen die Radprofis ein Einzelzeitfahren in Tirana mit 13,7 Kilometern bewältigen. Die dritte Etappe beinhaltet ein hügeliges Teilstück, Start und Ziel liegen in der Stadt Vlora.