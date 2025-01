Wie Sie alles über Ihren Nachnamen herausfinden

Die Menschen kamen lange mit Vornamen aus – erst, als sie begannen, in größeren Siedlungen und kleineren Städten zu leben, gab es dann plötzlich mehrere Personen, die gleich hießen. Als Ergänzung musste dann vor ungefähr 1800 bis 1900 Jahren der Nachname her. Dieser konnte nach verschiedenen Kriterien gewählt werden, wie Namensforscher Univ.-Prof. Mag. Dr. Ernst von der Uni Wien erklärt: „Es gab zum Beispiel Herkunftsnamen nach der Region, aus der man stammt – etwa Prager. Oder sogenannte Patronymika, also die Benennung nach dem Vater. Ernst, der Sohn von Werner, wurde also zu ‘Ernst Werner‘.“