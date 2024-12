So feiern unsere Soldaten Heiligabend an der Front

Weltweit 17 Missionen an Krisenherden

Aktuell befinden sich 640 Militärs in 17 Missionen im Auslandseinsatz, davon auch 30 Frauen. Wobei sich die stärksten Kontingente im Kosovo (KFOR, 170 Personen), in Bosnien und Herzegowina (EUFOR, 242 Soldaten) sowie im Libanon (UNIFIL, 170 Personen) befinden. Tanner: „Die Entwicklungen in Europa und dem Nahen Osten bleiben brandgefährlich.“