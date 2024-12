Makelloser Winterkönig! Seekirchen nicht zu biegen

Wie ein Wirbelwind fegte Seekirchen in der Salzburger Liga über die Konkurrenz hinweg! In 15 Spielen feierte man ebenso viele Siege – liegt man elf Punkte vor dem ersten Verfolger Grödig. Somit ist die Lapkalo-Elf am besten Weg, den Aufstieg und somit die Rückkehr in die Westliga zu schaffen. Wir haben uns mit dem Trainer der Salzburger unterhalten.