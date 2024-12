„Wir vergessen unsere Herkunftskultur“

Napoleon war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr an der Macht, aber so sicher, dass die Bonapartisten nicht doch wieder kommen würden, konnte man sich nicht sein. Also wäre es unklug gewesen, sich gegen die ehemalige Königin zu stellen. „So ist uns der Stammsitz in Frohsdorf flöten gegangen“, erzählt Markus Hoyos. Die Schlossübergabe wurde dann noch unangenehm für die Hoyos. Denn Caroline gab der gräflichen Familie genau zwei Monate Zeit, um auszuziehen und sie bestand darauf, dass sämtliches Mobiliar im Schloss blieb. Nur die persönlichsten Gegenstände durften mitgenommen werden. Für die Grafen Hoyos war der Verkauf bitter: „Wir hatten eine wunderbare Bildergalerie, auch diese musste zurückbleiben, aber so war es damals nun mal“. Caroline Bonaparte hat Schloss Frohsdorf übrigens nach drei Jahren weiterverkauft.