„Gegen ein Lob kann sich niemand wirklich wehren“

Treffen mit Lukas Mähr im Bundesleistungszentrum Segeln & Surfen in Neusiedl am See. Der Wind bläst kalt, aber der Olympiasieger läuft im Gespräch mit der „Krone“ heiß. Es geht um Leidenschaft, Details und knallharte Arbeit. Der 34-Jährige, der gerade in Salzburg an der Privatuniversität Schloss Seeburg seinen Bachelor in Betriebswirtschaft macht, vergleicht seinen Sport immer wieder mit einem hochprofessionellen Unternehmen. Der in Gutenstein in Niederösterreich lebende Bregenzer liebt es, immer wieder noch ein, zwei Prozent mehr zu finden.