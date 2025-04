Wacker-Wahnsinn! 5551 Fans in Liga 4

Das Bild auf den Tribünen bei Heimspielen von WSG Wattens in Österreichs oberster Fußball-Liga ist... ernüchternd. Doch die Fußball-Begeisterung in Tirol lebt! Zumindest drei Ligen tiefer. Wacker hat mit dem 4:2 gegen die WSG Juniors den Titel und einen ewigen Rekord auf den Tribünen in der Tasche.