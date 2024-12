Nach Kreuzbandriss furiose Rückkehr in den Weltcup

Elina gewann am Anfang der Woche mit Guide Vanessa Arnold beide Weltcup-Slaloms im französischen Tignes, hängte in der sehbehinderten Klasse auch die niederösterreichische Seriensiegerin Veronika Aigner (mit Guide Elisabeth Aigner) ab. Danach folgten zwei zweite Plätze bei den Riesentorläufen in Courchevel, wo sie Donnerstag auch ihren 18. Geburtstag feierte.