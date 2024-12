Mercedes-Benz streicht Managern Gehaltserhöhungen

Eine weitere Neuerung ist, dass alle leitenden Führungskräfte in Deutschland ihre Arbeitszeit ab Jänner 2025 grundsätzlich an ihrem Arbeitsort verbringen müssen. Der gegenseitige Austausch in Präsenz sei unerlässlich, um besser auf Herausforderungen zu reagieren, heißt es in dem Schreiben weiter. Von den Änderungen ist laut Unternehmensangaben weltweit eine vierstellige Zahl an leitenden Mitarbeitenden betroffen.