Kahlschlag bei Ford: Tausende Jobs in Europa weg

2018 hatte Ford noch knapp 20.000 Beschäftigte in Köln

Ford hat in den Jahren 2023 und 2024 knapp 2 Milliarden Euro in seinen Kölner Standort investiert, um Elektroautos produzieren zu können. Die Herstellung des Kleinwagen-Verbrennermodells Fiesta wurde eingestellt. Inzwischen rollen in Köln zwei E-Automodelle von Ford vom Band – es sind die ersten Pkw-Serienmodelle aus Europa.