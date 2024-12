Toronto verliert ohne Pöltl, Debakel für Warriors

In der abwechslungsreichen Partie lagen sie bei noch knapp drei Minuten Spielzeit 90:88 voran, ehe die von Cameron Johnson mit 33 Punkten angeführten Nets zum Schlussspurt ansetzten. Ochai Agbaji war mit 20 Zählern der erfolgreichste Werfer der Kanadier, die saisonübergreifend nunmehr 30 von 34 Spielen verloren haben, in denen ihr österreichischer Center gefehlt hat. Am Sonntag geht es für Toronto gegen die Houston Rockets. Die Texaner gewannen am Donnerstag gegen die New Orleans Pelicans 133:113. Jalen Green erzielte 34 Punkte.