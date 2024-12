Salzburgs Handel zufrieden: Neun Packerl für jeden

Die Umsatzzahlen im Handel sprechen jedenfalls für sich. „Wir haben bereits jetzt die Zahlen von 2023 übertroffen. Es ist ein österreichweiter Trend zu erkennen, dass die Weihnachtsumsätze wieder steigen. Positiv wirkt sich dieses Jahr auch noch der 23. Dezember, also der zusätzliche Montag vor Heiligabend, aus, an dem sich viele extra zum Einkaufen freinehmen. Das bietet natürlich noch einmal eine zusätzliche Chance“, erklärt Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Salzburg.