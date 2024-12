Reine Notwehr? Frau beißt Mann, Mann beißt zurück

Der Ukrainer, wohnhaft in Eisenstadt, war per internationalem Haftbefehl gesucht worden. Im August nahm man den 38-Jährigen in Polen in Gewahrsam und verfrachtete ihn in die Justizanstalt in seiner Wahlheimatstadt. Von dort wurde der Mann zum Prozess vorgeführt, weil er seine Ehefrau mit Fäusten geschlagen, gebissen, getreten und eine unmündige Tochter wiederholt schwerstens mit dem Gürtel malträtiert haben soll. Der bekennende Schwarzarbeiter – er verfügt lediglich über eineinhalb Jahre Schulbildung – saht sich „nicht schuldig“.