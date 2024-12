Asyl für Syrer: Erste Aberkennungsverfahren

UNHCR mahnt zur Zurückhaltung

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat unterdessen am Donnerstag per Aussendung zur Zurückhaltung gemahnt. Aberkennungsverfahren sind aus seiner Sicht verfrüht, seien doch in Syrien 90 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen, es fehle an Wasser, Nahrung und Gesundheitsversorgung, Infrastruktur sei zerstört und die Sicherheitslage schwierig.