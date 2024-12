„Eanta do schon“ – Zubau voller Faschingsnarren

Lachen für den guten Zweck

Die Faschingsgilde unterstützt jährlich Kindergarten, Volksschule und Privatpersonen, welche in einer prekären Lage stecken: „Wir hören uns in der Gemeinde um, ob es jemanden in der Umgebung gibt, der Unterstützung benötigt. Vor zwei Jahren haben wir gemeinsam mit „plus | minus“ 3000 Euro für den guten Zweck gespendet.“ Trotz Zubau wird diese karitative Unterstützung auch dieses Jahr wieder möglich sein.

Sitzungen finden von 13. 02. 2025 bis 22. 02. 2025 statt. Tickets erhältlich unter: https://eanta.eu