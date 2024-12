Rinder mit Tuberkulose infiziert – Ställe gesperrt

Tausende Untersuchungen pro Jahr

Im Rahmen des Tbc-Überwachungsprogrammes werden jährlich rund 7.000 Rinder in rund 700 Betrieben untersucht. Derzeit gibt es keine weiteren Hinweise auf Rinder-Tbc in den betroffenen Gebieten. Ein endgültiges Ergebnis liegt erst in einigen Tagen nach Abschluss aller Reihenuntersuchungen im Rahmen des Tbc-Überwachungsprogrammes vor.