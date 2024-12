Nach Rang drei wartet auf „Zudi“ Weihnachtspause

Am Donnerstag und Freitag geht es für die Skiherren in Berchtesgaden bei zwei Riesentorläufen nochmals um Europacup-Punkte. Während sich der Mellauer Noel Zwischenbrugger vor seinem Weltcupstart am Sonntag in Alta Badia nochmals Rennpraxis holt, hat sich der Silbertaler Moritz Zudrell bereits in die verdiente Weihnachtspause verabschiedet.