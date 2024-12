Zwischenbrugger und Zudrell in Zinal ohne Zähler

Lust auf mehr bei Haller

Um Europacuppunkte geht es am Samstag dann auch wieder für die Damen. In der Zillertaler Gemeinde Hippach steht ebenfalls ein „Riesen“ am Programm, bei dem mit Victoria Olivier, Amanda und Angelina Salzgeber sowie Marie Therese Haller gleich vier Vorarlbergerinnen am Start stehen. Ein Highlight, besonders für Haller, die zuletzt in Zinal bei ihrem erst zweiten EC-Rennen die ersten Punkte holen konnte. „Die Freude war mega groß“, gestand die 18-Jährige, die heute nur zu gerne wieder anschreiben würde.