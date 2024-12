Vier ÖSV-Fixstarter fehlen beim „Riesen“ in Beaver

Schweizer Wallis statt USA-Blitztrip

Der 23-jährige Sturm, der im Winter 2023/24 acht Weltcup-„Riesen“ bestritten hatte und in Alta Badia als 23. punkten konnte, musste den Auftakt in Sölden verletzungsbedingt auslassen, meldete sich bei den Slaloms in Levi (21.) und Gurgl (25.) aber stark zurück. Zwischenbrugger präsentierte sich vor Sölden stark, brachte beim Opening aber nicht die erhoffte Leistung auf den Schnee und verpasste den zweiten Durchgang.

„Wir haben vor zwei Wochen entschieden, dass ich nicht in Beaver Creek mit dabei sein werden“, verriet der 23-jährige Mellauer, der im Vorjahr mit Platz 13 bei seinem Weltcupdebüt in Val D‘Isere für eine Sensation gesorgt hatte. „Natürlich wäre ich sehr gerne in den USA gefahren. Aber der Aufwand ist für ein einziges Rennen schon sehr groß.“