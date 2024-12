„Leben eines Vereins spielt sich im Klubheim ab“

Nur noch Schutt und Asche ist übrig vom Klubheim der Admira Dornbirn, ein verheerender Brand zerstörte frühmorgens am Montag die Heimat des Fußballvereins. „Um 6:04 blieb die Stadionuhr stehen, da hat es wegen des Feuers im Gebäude den Schütz gehauen. Das muss sich vom Eingangsbereich bis zu den Kabinen vorgearbeitet haben. Aber viel mehr wissen bisher wir auch nicht. Es ist eine Katastrophe für uns“, sagt Trainer Herwig Klocker, der als Admira-Urgestein wie viele andere unzählige Stunden in der Anlage am Rohrbach verbracht hatte. Jetzt bleiben nur die Erinnerungen.