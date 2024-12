57-Jähriger soll mit Nazi-Uniform aufgetreten sein

Wegen Wiederbetätigung sollte sich am Mittwoch ein 57-jähriger Innviertler am Landesgericht Ried/I. verantworten. Neben dem Sammeln von NS-Devotionalien, soll der Beschuldigte auch auf einer Veranstaltung in Wehrmachtsuniform aufgetaucht sein. Der Ort der Feier sorgte jetzt für eine Vertagung des Prozesses.