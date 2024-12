Stadt Salzburg schenkt Ukraine fünf Fahrzeuge

Am Dienstag erfolgte die offizielle Übergabe der Fahrzeuge an die wohltätige Organisation: „Mit der Ukraine!“ Vertreter bedankten sich dabei herzlich für die Spende: Diese werden dringend benötigt und werden vor Ort zum Helfen eingesetzt. Bei den fünf Fahrzeugen handelt es sich um zwei Pritschenwagen und drei Pressmüllfahrzeuge. Die notwendigen Reparaturen wären hierzulande teuer und unwirtschaftlich, heißt es von der Stadt. Jedoch könnten notwendige Reparaturen in der Ukraine deutlich günstiger gemacht, und damit auch die Fahrzeuge weiterverwendet werden.