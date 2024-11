47 Hundertstel fehlten zum Duell mit der Nummer 1

Die 19-Jährige war am Freitag und Samstag mit zwei FIS-Rennen im Pitztal in ihre erste volle Saison gestartet. Bei den sehr stark besetzten Events – unter anderem war eben das kanadische A-Team mit Gesamtweltcupsiegerin Thompson am Start – schaffte es die Dornbirnerin am Freitag, als wetterbedingt nur die Quali gefahren wurde, auf Rang 20.