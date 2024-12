„Ich hatte da so ein ungutes Gefühl“

Es ist ein perfekter Sommertag: Die Sonne scheint, kein Wölkchen trübt den Himmel, das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke. Frau Nussbaumer verbringt den Tag gemeinsam mit ihrem Enkelkind im idyllischen Freibad in Schwarzenberg. Plötzlich wird sie von einer Wespe gestochen. Das ist zwar schmerzhaft und ärgerlich, aber grundsätzlich kein Grund zur Sorge – Frau Nussbaumer hat in ihrem Leben schließlich schon mehrere Stiche abgekommen. Doch dieses Mal ist etwas anders. Ihr Zustand verschlechtert sich von Minute zu Minute, der Arm schwillt an, sie bekommt nur noch schwer Luft und wird von Schwindel heimgesucht. Schließlich sucht sie die Bademeisterin, eine junge Frau namens Annalena Voplakal, auf. Diese regt sofort an, die Rettung zu rufen. Frau Nussbaumer beschwichtigt, das sei nicht nötig, zumal sie keine einschlägigen Allergien habe. Annalena Voplakal beschleicht jedoch ein ungutes Gefühl, eine böse Ahnung – und so beschließt sie, dennoch die Rettung zu rufen.