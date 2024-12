Wenn die Silvester-Gaudi lebensgefährlich wird

Raketenboxen mit klingen Namen wie „Mafiozo“ oder „Mustang“ oder „Brutus“ – ganze Arsenale an verbotenem Feuerwerk der Klassen F3 und F4 fischten frierende Polizisten am Sonntag bei einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle am sturmumtosten und halb verschneiten Grenzübergang Weigetschlag aus den Kofferräumen. Doch der Spaß ist gefährlich. Und, wird man als Schmuggler erwischt, auch teuer.