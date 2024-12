Zwei Schwerverletzte nach Überschlag auf Autobahn

In Innsbrucker Klinik gebracht

„Ein Passant setzte sofort den Notruf ab und leistete erste Hilfemaßnahmen“, heißt es seitens der Polizei. Die alarmierten Feuerwehren Schönberg und Patsch sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck mussten den Fahrer mittels Bergeschere aus dem Unfallwrack befreien. Der Syrer und sein Landsmann (25), der am Beifahrersitz saß, mussten in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.